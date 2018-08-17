В Прикамье установят дополнительные дорожные знаки «Дикие животные»

15:46 | 22.08.2018

Они уже появились на трассе Р-242 (Пермь — Екатеринбург) в Пермском районе от с. Фролы до п. Кукуштан (с 10-го по 44-й км). В ближайшее время такие же дорожные знаки установят на участке трассы М-7 «Волга» (Краснокамская объездная, с 461-го по 465-й км).



В 2018 году возросло число ДТП, связанных с выходом диких животных на проезжую часть. Только за прошедшие два месяца на трассе Р-242 (Пермь — Екатеринбург) в Пермском районе зарегистрировано девять таких ДТП. Еще два случая произошло на трассе М-7 «Волга» в Краснокамском районе.



Как правило, подобные аварии имеют тяжкие последствия, именно поэтому ФКУ Упрдор «Прикамье» стремится обратить внимание водителей на проблему, призывая их быть особенно внимательными при движении вдоль лесных массивов.



Ссылка на карту: yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6a6eda2e5b92629c494981f93850f748ec1fa4854d0f352be2e6c005941a2421&source=constructorLink.