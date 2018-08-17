В Пермском районе устанавливаются обстоятельства смерти подростка

15:42 | 22.08.2018

В Пермском районе возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности по факту смерти 13-летнего подростка, сообщает СУ СКР по Пермскому краю. Тело мальчика было обнаружено 20 августа в квартире, где он жил вместе с родителями.



По данным следствия, днем 20 августа отец подростка обнаружил его тело. Мальчик находился один в квартире. Осмотр на месте не выявил видимых следов насильственной смерти на теле ребенка. Смерть наступила, предположительно, в результате внезапной остановки сердца.



Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая выяснит причины смерти подростка, другие необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.