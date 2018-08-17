В Перми упростилась процедура строительства частных домов

13:02 | 22.08.2018

В соответствии с федеральным законодательством, теперь владельцу земельного участка не требуется получать разрешение на строительство ИЖС, достаточно уведомить муниципалитет.



Соответствующие изменения внесены в пункт 1.1 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Поправки предполагают замену документа на уведомление о начале строительства, градостроительный план земельного участка прилагать не нужно. Согласно внесенным поправкам, порядок останется прежним для домов площадью более 500 кв. метров.



Требования к уведомлению о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома содержатся в статье 51.1 Градостроительного кодекса.



Для строительства объекта ИЖС застройщик подает в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления уведомление о планируемом строительстве.



В нем должна содержаться следующая информация: сведения о застройщике и земельном участке, планируемые параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также сведения о том, что объект не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. В уведомлении должны быть указаны контактные данные: почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком.



В свою очередь орган, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство, выдает застройщику уведомление о соответствии или несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения на земельном участке.