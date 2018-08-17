В Перми изъята крупная партия наркотиков

12:37 | 22.08.2018

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Пермскому краю задержали 23-летнего уроженца ближнего зарубежья. Мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков.



Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, дилер проживал в съемной квартире на ул. Баумана. Он получал крупную партию героина от поставщика лично, из рук в руки. В арендованном жилье мужчина фасовал наркотики — по 4 грамма в каждый сверток, а затем раскладывал пакетики по 20–40 штук в тайники для рядовых закладчиков.



Проводя обыск в доме задержанного, полицейские обнаружили электронные весы и упаковочный материал. Нашлись и записи о том, когда и сколько героина он успел разложить по тайникам на территории Перми.



Всего полицейские изъяли более 1 килограмма запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый содержится под стражей. Поставщика наркотика полицейские задержали несколькими неделями раньше, он арестован. Сейчас оперативники устанавливают остальные звенья преступной цепи.