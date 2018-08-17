В Перми осужден мошенник из Удмуртии

18:27 | 21.08.2018

В столице Прикамья вынесен приговор 45-летнему жителю Удмуртии. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.



В августе 2017 года сотрудники Управления уголовного розыска краевого главка получили информацию о том, что гость из соседнего региона планирует похитить 5,250 млн рублей со счетов пермячки. Мужчина пришел в один из пермских банков и при помощи поддельных документов попытался обналичить деньги. Его задержали полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии.



Суд приговорил преступника к 3 годам условно.