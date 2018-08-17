Пермь: новости дня
18:11 | 21.08.2018
В 17 дворах Перми завершаются ремонтные работы по федеральной программе
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Бородин:
- В городе реализуется три программы, благодаря которым жители могут благоустроить свой двор: приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и муниципальные – «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми», «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми». Реализация этих программ направлена на повышение уровня комфорта проживания пермяков и рассчитана на потребности разных возрастных категорий.
Работы по благоустройству дворов начались в середине июля, и сейчас уже можно видеть первые результаты – во дворе по улице Пушкина, 84 обустроили детскую игровую площадку: здесь появились игровой комплекс, качели и турник. А за счет средств собственников было установлено резиновое покрытие, песочница и скамейки. Во дворе дома по улице Академика Королева, 4а установлены качели, балансир, спортивный комплекс, песочница, паровозик, турник и пеньки. Еще в одном дворе по улице Мира установлены карусель, балансир, горка, качалка, домик, стенки для рисования и для лазанья, песочный столик, баскетбольная стойка мини.
Реализация другой программы – приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – осуществляется на территории города с 2017 года. Так, в рамках этой программы отремонтирован проезд и парковки на дворовой территории на проспекте Парковом, 41а, 41б, 41в, 41г, 43. Сейчас ведутся работы во дворе, который объединяет 12 домов: Комсомольский проспект, 62, 64, 66 , улица Полины Осипенко, 45, 51, 51а, 53, улица Красноармейская, 50, 52, 56а, 58а, улица Газеты Звезда, 73. В этом дворе будет отремонтирован дворовой проезд и оборудованы парковки. В настоящее время подрядная организация ведет работы по укладке асфальта.
Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, общественные комиссии рекомендовали для включения в программу «Формирование комфортной городской среды» 765 дворовых территорий (986 домов). В этом году будут отремонтированы 91 двор (216 домов), остальные дворовые территории – в 2019-2022 годы.
За счет средств федерального бюджета, бюджетов Пермского края и Перми финансируется основной перечень работ по благоустройству дворов. Он включает ремонт дворовых проездов, освещение, установку скамеек и урн, оборудование парковок и обустройство тротуаров. Кроме того, утвержден дополнительный перечень работ, благодаря которому можно выполнить работы, связанные с обеспечением доступности маломобильных групп населения, например, установить пандусы и поручни для входных групп в домах, смонтировать тактильную плитку. Все вопросы по благоустройству дворов собственники решают и утверждают на общих собраниях.
Реализация программ по благоустройству дворов осуществляется в тесном взаимодействии с представителями регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Пермском крае, которые включены в состав всех общественных комиссий территориальных органов администрации города и принимают активное участие во встречах с представителями участников проекта.
Пермяки могут контролировать ход ремонта дворов через сайт «Управляем вместе» (permkrai.ru/program), а также звонить по телефону горячей линии по благоустройству дворов – 202-54-56. На аншлагах ремонтируемых дворов указан телефон, куда могут обратиться жители в круглосуточном режиме. Активное участие жителей позволит органам власти оперативно и своевременно реагировать на возникающие в ходе работ нарушения со стороны подрядных организаций.
© «Вечерние Ведомости»
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