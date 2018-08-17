Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


18:11 | 21.08.2018

В 17 дворах Перми завершаются ремонтные работы по федеральной программе

На территории Перми реализуется три программы благоустройства дворов. Жители города могут отремонтировать проезды, тротуары, оборудовать парковки, установить детские площадки, кронировать деревья.

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Бородин:

- В городе реализуется три программы, благодаря которым жители могут благоустроить свой двор: приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и муниципальные – «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми», «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми». Реализация этих программ направлена на повышение уровня комфорта проживания пермяков и рассчитана на потребности разных возрастных категорий.

Работы по благоустройству дворов начались в середине июля, и сейчас уже можно видеть первые результаты – во дворе по улице Пушкина, 84 обустроили детскую игровую площадку: здесь появились игровой комплекс, качели и турник. А за счет средств собственников было установлено резиновое покрытие, песочница и скамейки. Во дворе дома по улице Академика Королева, 4а установлены качели, балансир, спортивный комплекс, песочница, паровозик, турник и пеньки. Еще в одном дворе по улице Мира установлены карусель, балансир, горка, качалка, домик, стенки для рисования и для лазанья, песочный столик, баскетбольная стойка мини.

Реализация другой программы – приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – осуществляется на территории города с 2017 года. Так, в рамках этой программы отремонтирован проезд и парковки на дворовой территории на проспекте Парковом, 41а, 41б, 41в, 41г, 43. Сейчас ведутся работы во дворе, который объединяет 12 домов: Комсомольский проспект, 62, 64, 66 , улица Полины Осипенко, 45, 51, 51а, 53, улица Красноармейская, 50, 52, 56а, 58а, улица Газеты Звезда, 73. В этом дворе будет отремонтирован дворовой проезд и оборудованы парковки. В настоящее время подрядная организация ведет работы по укладке асфальта.

Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, общественные комиссии рекомендовали для включения в программу «Формирование комфортной городской среды» 765 дворовых территорий (986 домов). В этом году будут отремонтированы 91 двор (216 домов), остальные дворовые территории – в 2019-2022 годы.

За счет средств федерального бюджета, бюджетов Пермского края и Перми финансируется основной перечень работ по благоустройству дворов. Он включает ремонт дворовых проездов, освещение, установку скамеек и урн, оборудование парковок и обустройство тротуаров. Кроме того, утвержден дополнительный перечень работ, благодаря которому можно выполнить работы, связанные с обеспечением доступности маломобильных групп населения, например, установить пандусы и поручни для входных групп в домах, смонтировать тактильную плитку. Все вопросы по благоустройству дворов собственники решают и утверждают на общих собраниях.

Реализация программ по благоустройству дворов осуществляется в тесном взаимодействии с представителями регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Пермском крае, которые включены в состав всех общественных комиссий территориальных органов администрации города и принимают активное участие во встречах с представителями участников проекта.

Пермяки могут контролировать ход ремонта дворов через сайт «Управляем вместе» (permkrai.ru/program), а также звонить по телефону горячей линии по благоустройству дворов – 202-54-56. На аншлагах ремонтируемых дворов указан телефон, куда могут обратиться жители в круглосуточном режиме. Активное участие жителей позволит органам власти оперативно и своевременно реагировать на возникающие в ходе работ нарушения со стороны подрядных организаций.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:27 | 21.08.2018
В Перми осужден мошенник из Удмуртии

18:11 | 21.08.2018
В 17 дворах Перми завершаются ремонтные работы по федеральной программе

17:45 | 21.08.2018
20 уральцев примут эстафету огня Всемирной зимней универсиады

17:15 | 21.08.2018
В Пермском крае в колонии для бывших силовиков всех «мастей» разразился бунт

17:00 | 21.08.2018
Екатеринбургский суд отменил заочный арест Сергея Капчука

16:58 | 21.08.2018
В офисе пермского агентства недвижимости открылось отделение МФЦ

16:53 | 21.08.2018
Перед Пермским международным марафоном пройдут мастер-классы для болельщиков

16:40 | 21.08.2018
У Дворца молодежи установили информационную стелу с Wi-Fi и возможностью подзарядить телефон

15:59 | 21.08.2018
Прокуратура Зауралья: задолженность по микрозаймам превысила 60 млрд рублей

15:55 | 21.08.2018
Парковка у ТЦ «Европа» на улице Вайнера станет платной

15:37 | 21.08.2018
Для Екатеринбурга планируют закупить 28 электробусов

15:28 | 21.08.2018
На площадку комплекса АКМ в Губахе поступило крупнотоннажное оборудование

15:00 | 21.08.2018
Партии потратят более 20 млн рублей на выборы в думу Екатеринбурга

14:39 | 21.08.2018
На Урале кассир банка украла 12,5 млн рублей

14:17 | 21.08.2018
Центральный аппарат СК РФ взял на контроль расследование жестокого убийства молодого человека в Березовском

14:17 | 21.08.2018
В Екатеринбурге объявлено о закрытии ещё двух улиц — Викулова и 8 Марта

13:43 | 21.08.2018
Свердловский облсуд объявил перерыв в деле экс-заместителя главы Арамиля

13:41 | 21.08.2018
В Перми завершается реставрация краевого центра художественного образования «Росток»

13:27 | 21.08.2018
Владислав Пинаев заявился на конкурс по выборам мэра Нижнего Тагила

13:04 | 21.08.2018
В Прикамье сотрудники полиции нашли в лесу заблудившуюся женщину и ее 8-летнюю дочь

12:58 | 21.08.2018
Активисты приберут обмелевшее дно Городского пруда в Екатеринбурге

12:53 | 21.08.2018
В пермском «Лето Парке» развенчают мифы о здоровье сердца

12:47 | 21.08.2018
Десятый резервист вошел в команду правительства Прикамья

12:38 | 21.08.2018
Около 500 жителей микрорайона Малые Реки в Перми могут провести в свои дома газ

12:35 | 21.08.2018
Из ТРЦ «Мегаполис» эвакуировали порядка тысячи человек

12:29 | 21.08.2018
Завтра в Белой гостиной Пермской гордумы откроется выставка

12:05 | 21.08.2018
Бывший директор «Уралвагонзавода» награжден за заслуги перед Свердловской областью

11:51 | 21.08.2018
Якоб: на реконструкцию набережной Исети уйдет 3–5 лет

11:38 | 21.08.2018
Пьяный водитель ВАЗа покалечил в дорожной аварии в Зауралье двоих человек и себя

11:29 | 21.08.2018
В Шарташском лесопарке за 1,9 млн рублей вырубят больные деревья

11:01 | 21.08.2018
Ко Дню города центр Кургана украсили светодиодными растяжками

10:59 | 21.08.2018
В свой день рождения Антон Шипулин попросил сделать пожертвования в благотворительный фонд

10:44 | 21.08.2018
Ученые УрФУ отправились на поиски метеоритов в пустыне Гоби

10:39 | 21.08.2018
В Зауралье дальнобойщик отвлекся и влетел в стоящий грузовик

10:19 | 21.08.2018
На улице Авиационной ликвидировали нелегальную автостоянку

09:58 | 21.08.2018
На «Екатеринбург Арене» проведут IT-конференцию

09:36 | 21.08.2018
Свердловский Минтранс формирует список дорог для ремонта в 2019 году. Принимаются заявки от жителей

09:13 | 21.08.2018
В Екатеринбурге День города посетили более миллиона человек

20.08.2018

22:36 | 20.08.2018
На ВИЗе недалеко от «Екатеринбург Арены» столкнулись две иномарки

21:58 | 20.08.2018
«Пенсионеры» отзывают свои списки с выборов в думу Екатеринбурга

21:27 | 20.08.2018
В День города в колонии Екатеринбурга для заключённых устроили DJ-сет на открытом воздухе: ВИДЕО

21:03 | 20.08.2018
Ждём, затаив дыхание: на официальном сайте Екатеринбурга появился раздел с информацией о преступных нападениях на кандидатов в гордуму

19:44 | 20.08.2018
Прощание с Виталием Воловичем состоится в Екатеринбурге 22 августа

18:12 | 20.08.2018
В Перми приняты четыре дорожных объекта, отремонтированных по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги»

18:01 | 20.08.2018
Канада рассматривает Пермский край для размещения своих производств

17:53 | 20.08.2018
В Ирбите облагородят площадь, где проходит знаменитая ярмарка

17:37 | 20.08.2018
Жители Пермского края могут уплачивать штрафы за нарушение правил парковки через «Госуслуги»

17:29 | 20.08.2018
В Кольцово задержали мужчину, который провозил голубей в ручной клади

16:58 | 20.08.2018
В пятницу Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию Юлии Михалковой о снятии ее с выборов

16:48 | 20.08.2018
В среду в Перми состоится горячая телефонная линия, посвященная началу учебного года


Мы в соцсетях





Архив
«    Август      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 