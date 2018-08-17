Пермь: новости дня
13:41 | 21.08.2018
В Перми завершается реставрация краевого центра художественного образования «Росток»
«Полностью отреставрированы фасад, кровля и все окна. В ХХ веке оконные проемы на первом этаже были заложены кирпичом. После проведения восстановительных работ исторический облик здания будет восстановлен — окна на первом этаже вновь появятся», — пояснил главный инженер подрядной организации Михаил Коротаев.
Напомним, заявка на реконструкцию объекта культурного наследия регионального значения была составлена по инициативе губернатора Максима Решетникова. Общая стоимость реставрационных работ — 15,6 млн рублей. Средства выделены из Резервного фонда Президента РФ. Ранее, в 2016–2017 гг., из краевого бюджета на ремонтные работы было направлено более 4 млн рублей на создание в здании условий для пребывания маломобильных групп населения.
В «Ростке» ежегодно повышают квалификацию более 1000 педагогов края. Для них здесь проводятся курсы, мастер-классы, тренинги, семинары, стажировки. Услуги дополнительного образования в центре получают более 800 одаренных детей Пермского края. Творческие коллективы «Ростка» имеют звания «народный» или «образцовый» и являются многократными лауреатами российских и международных конкурсов. Педагоги и воспитанники образовательного центра с нетерпением ждут, когда ремонтные работы будут завершены.
«Очень приятно, что к 100-летию художественного образования в Пермском крае нам сделали такой прекрасный подарок, и детям теперь здесь будет заниматься не только интересно, но и комфортно», — отметила педагог объединения «Арт-журналистика» Краевого центра художественного образования «Росток» Маргарита Феденева.
Отметим, здание на углу улиц Осинской и Петропавловской, в котором располагается центр «Росток», было построено в 1910 году. До революции в нем располагался магазин и дом купцов — братьев Ижболдиных.
© «Вечерние Ведомости»
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