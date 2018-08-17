В Прикамье сотрудники полиции нашли в лесу заблудившуюся женщину и ее 8-летнюю дочь

13:04 | 21.08.2018

В Верещагинском районе местному участковому поступила информация от жителей деревни Соколово о том, что они в течение нескольких дней не видели свою соседку и ее малолетнюю дочь, которые никуда не собирались уезжать, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Полицейский немедленно передал сообщение в дежурную часть. По мобильному телефону ему удалось связаться с пропавшей. Она сообщила, что вместе с дочерью заблудилась в лесу.



Личный состав межмуниципального отдела МВД России «Верещагинский» был поднят по тревоге. На поиски ориентированы сотрудники МЧС, Федеральной службы войск национальной гвардии, единой диспетчерской службы. К ним присоединились местные жители, охотники, лесничий, егеря на автомобилях повышенной проходимости. Информацию передали в ближайшие отделы внутренних дел.



Местонахождение женщины с помощью технических средств зафиксировали на территории соседней Удмуртской Республики. Около 16:00 кинолог межмуниципального отдела МВД России «Верещагинский» прапорщик полиции Андрей Балуев обнаружил их вещи. Служебная собака взяла след и вскоре привела полицейского к разыскиваемым, которые обессилели и не могли самостоятельно передвигаться. На руках сотрудники полиции вынесли их из леса к машине и доставили в районную больницу.