В Перми приняты четыре дорожных объекта, отремонтированных по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги»

18:12 | 20.08.2018

В составе приемочной комиссии — специалисты министерства транспорта, ФКУ Упрдор «Прикамье», общественные инспекторы Общественной палаты края Михаил Борисов и Даниил Бахарев.



Все объекты прошли промежуточную проверку заказчиком — службами благоустройства Дзержинского и Свердловского районов. Пробы асфальтобетона в ходе лабораторных исследований получили положительное заключение.



Один дорожный объект комиссия приняла в Дзержинском районе краевого центра — ул. Фоминская, подрядчик «АБЗ №1». Дорога принята без замечаний.



Три объекта комиссией приняты в Свердловском районе Перми: ул. Гусарова от ул. Солдатова до ул. Лодыгина (320 м), подрядчик СК «Уралстрой»; ул. Краснова от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина (380 м), подрядчик «АБЗ №1»; Южная дамба от ул. Николая Островского до бульвара Гагарина (1 км), подрядчик ООО «Арак». Все объекты приняты, но по Южной дамбе комиссия отметила в акте замечание: на пешеходном тротуаре не заделаны две вырубки, образовавшиеся в результате взятия лабораторией проб асфальтобетона для проверки качества. Подрядчик заверил, что сегодня же вырубки будут заделаны.