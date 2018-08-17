«Горьковка» приглашает пермяков на вернисаж Анатолия Бугакова

16:44 | 20.08.2018

22 августа в 17:00 в арт-фойе краевой библиотеки имени Горького библиотеки (4-й этаж, левое крыло) состоится презентация персональной выставки пермского художника Анатолия Бугакова.



Анатолий Матвеевич Бугаков (род. 18.08.1942, с. Большой Хомутец Добровского района Рязанской области) — художник-график, член Союза художников СССР, доцент кафедры рисунка, живописи и композиции Московского государственного университета печати. Окончил отделение художественно-технического оформления печатной продукции Московского полиграфического института (1974) по специальности «художник-график».



С 1975 года — участник международных, всесоюзных, республиканских и зональных художественных выставок. Работы художника выделяются профессионализмом исполнения, индивидуальной манерой акварельных листов, разнообразием жанрово-тематических композиций. Произведения Бугакова находятся в государственных и частных собраниях в России и за рубежом.



С 2003 года персональные выставки художника организуются в Перми и Пермском крае. В культурной среде Перми имя Анатолия Бугакова стало известно благодаря выставкам частных собраний и произведений, являющихся собственностью автора.



Выставка будет открыта для посетителей до конца сентября. Вход свободный. 16+



Тел. отдела литературы по искусству: 236-22-82.