Энергетики «ПСК» открыли для проезда перекресток улиц Н. Островского – Революции

16:30 | 20.08.2018

Работы по укладке дорожного покрытия после монтажа теплосети на одной из ключевых транспортных развязок города Перми завершены с опережением графика.



Накануне, 19 августа, энергетики Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» завершили укладку асфальтового покрытия на перекрестке улиц Революции и Н. Островского. После окончания монтажа участка тепломагистрали проведена отсыпка щебеночного слоя и восстановлено дорожное покрытие. Перекресток был открыт для проезда уже с 10.30 в воскресенье.



Напомним, на минувшей неделе глава Перми Дмитрий Самойлов провел выездное совещание, в рамках которого поручил теплоснабжающей организации максимально сократить сроки ремонта на перекрестке Революции – Н. Островского. Согласно принятому решению, движение транспорта здесь должно было быть открыто до 22 августа. Учитывая значимость транспортной развязки для горожан, энергетики завершили все мероприятия досрочно, при этом соблюдены все требования к технологии. Отметим, что восстановление благоустройства в рамках перекладок теплосетей является обязательной частью федеральной программы «Т Плюс» «Re: Конструкция».



Масштабная подготовка теплосетей к отопительному сезону 2018-2019 годов в Перми ведется для надежной подачи энергоресурса в дома жителей в осенне-зимний период, отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко: «В 2018 году Пермь отмечает юбилейную дату – 60 лет с момента создания пермских тепловых сетей и системы центрального отопления. Важно понимать, что ряд ключевых тепломагистралей города обновляется фактически впервые. От надежной работы этих «тепловых артерий» зависит комфорт в квартирах максимально большого количества пермяков».



Сейчас проводится подготовка к следующему этапу – обновлению участка тепломагистрали «ул. Революции – ул. К. Тимирязева». Все работы по подготовке тепловых сетей к отопительному сезону 2018-2019 гг. на ул. Н. Островского будут завершены в сентябре. Всего в 2018 году по ул. Н. Островского на отрезке И. Малышева – К. Тимирязева будет уложено 360 м теплосети диаметром 700 мм. Обновленная сеть, с учетом задела 2017 года, протянется от ул. Петропавловской до ул. К. Тимирязева.