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Пермь: новости дня


16:07 | 20.08.2018

Строительство нового корпуса пермской школы № 59 вышло на финишную прямую

Глава Перми Дмитрий Самойлов, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, глава администрации Дзержинского района Игорь Субботин проинспектировали строительство нового корпуса школы № 59 в Дзержинском районе.

«Новая школа — это не просто здание, это, в первую очередь, повышение доступности среднего образования на более высоком качественном уровне», — отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Сейчас в строящемся корпусе школы № 59 завершаются внутренние отделочные работы, работы по монтажу электроснабжения и электроосвещения, сетей связи, монтируется мебель и оборудование, завершается благоустройство пришкольной территории. Работы идут в соответствии с графиком.

«Строительство нового корпуса для школы № 59 обусловлено потребностью жителей микрорайона Парковый. Мы будем и дальше продолжать строить новые школы, рассчитывая возводить примерно по 10 школ в пятилетку», — подчеркнул Дмитрий Самойлов.

Ранее было принято решение о реконструкции фасада старого здания школы № 59. Эти работы запланированы на следующий год.

© «Вечерние Ведомости»

 


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