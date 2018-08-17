Строительство нового корпуса пермской школы № 59 вышло на финишную прямую

16:07 | 20.08.2018

Глава Перми Дмитрий Самойлов, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, глава администрации Дзержинского района Игорь Субботин проинспектировали строительство нового корпуса школы № 59 в Дзержинском районе.



«Новая школа — это не просто здание, это, в первую очередь, повышение доступности среднего образования на более высоком качественном уровне», — отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.



Сейчас в строящемся корпусе школы № 59 завершаются внутренние отделочные работы, работы по монтажу электроснабжения и электроосвещения, сетей связи, монтируется мебель и оборудование, завершается благоустройство пришкольной территории. Работы идут в соответствии с графиком.



«Строительство нового корпуса для школы № 59 обусловлено потребностью жителей микрорайона Парковый. Мы будем и дальше продолжать строить новые школы, рассчитывая возводить примерно по 10 школ в пятилетку», — подчеркнул Дмитрий Самойлов.



Ранее было принято решение о реконструкции фасада старого здания школы № 59. Эти работы запланированы на следующий год.