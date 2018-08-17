Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин принял участие в дискуссии по вопросам качества и доступности медицинской помощи

15:31 | 20.08.2018

Состоялось заседание фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании. Первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Шамиль Биктаев рассказал об организации предоставления бесплатной и доступной медицинской помощи, мерах по улучшению качества оказания медицинской помощи жителям Пермского края, а также перспективах обеспечения доступности системы здравоохранения в населенных пунктах Пермского края численностью до 2000 человек.



В ходе обсуждения подведены текущие итоги реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», рассмотрены вопросы строительства и ремонта объектов здравоохранения, возведения в Пермском крае фельдшерско-акушерских пунктов и сельских врачебных амбулаторий, эффективность реализации проекта «Новая поликлиника», состоялось обсуждение системы оказания помощи онкологическим больным в регионе.



Депутаты интересовались реализацией в регионе телемедицины, сроками усиления и обновления оборудования в онкологических центрах, а также строительства новой поликлиники в Ленинском районе Перми.



Заместитель секретаря пермского регионального отделения партии «Единая Россия» по политическому планированию и проектной работе, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин напомнил коллегам, что в Пермском крае реализуется партпроект «Здоровое будущее», цели и задачи которого коррелируются с государственными программами.



«Информация, которая сегодня прозвучала на заседании, совпадает с приоритетами и видением, которое определило федеральное партийное руководство. Одна из задач — это повышение качества и доступности медицинской помощи. Сегодня мы услышали полноценный доклад, что было сделано, что делается и что будет сделано. Вся проектная деятельность у нас ограничена горизонтом планирования — до 2021 года. У нас есть договоренность с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым о полной синхронизации наших шагов и действий с теми органами власти, с профильными министерствами, в чьей компетенции находится тот или иной проект», — сказал Юрий Уткин.



Региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Григорий Цепаев пояснил, что сегодня продолжается совместная работа в рамках проекта «Здоровое будущее» совместно с министерством здравоохранения Пермского края. Так, реализуются мероприятия по исполнению Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию.