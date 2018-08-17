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Пермь: новости дня


15:08 | 20.08.2018

Юрий Уткин выступил с докладом «Пермь — моя история» на ХIII выставке «Православная Русь. Медовый Спас»

Выставку «Православная Русь. Медовый Спас» на «Пермской ярмарке» открыли митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий и исполняющий обязанности губернатора Пермского края Роман Кокшаров. В торжественной церемонии также участвовали депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко, глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. Организаторы мероприятия: Пермская митрополия, администрация губернатора Пермского края, выставочные объединения «Рестэк», «Пермская ярмарка».

«Хочу поздравить вас с этим событием. Главное — это то, что приезжают люди, представители монастырей, храмов, городов и стран. Люди откликаются на это событие, привозят литературу, святыни. Всегда эти выставки сопровождаются тем, что мы привносим сюда известные и малоизвестные святыни. Хотелось бы через молитвы святым, чтобы благодать покрывала наш город, край, наш народ и всю страну», — подчеркнул митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

Председатель Пермской городской Думы поблагодарил Пермскую митрополию за деятельность, направленную на объединение общества, за важную просветительскую миссию: «Сегодня церковь — это особая сила, которая может многое донести до людей, сделать помыслы чище, а поступки благороднее. Особое место на выставке занимает конференция «Россия — моя история», где мы обсудили историю страны в зеркале истории церкви».

На конференции Юрий Уткин выступил с докладом «Пермь — моя история». Он напомнил, что в 2018 году стартовал исторический форум под названием «История Перми: от заводского поселка к промышленному мегаполису», основной целью которого является объединение жителей города вокруг идеи становления и развития города Перми как промышленного центра, воспитание локального патриотизма, формирование уважения к истории родного города.

В этом году в выставке ожидается участие более 240 организаций из России, Республики Беларусь, Украины, Грузии, Греции, Израиля, Сирии, Сербии. Пермяки и гости города смогут познакомиться с храмами из этих территорий.

Впервые в Перми представлена великая русская святыня — ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского из Свято-Троицкой Александро-Невской лавры города Санкт-Петербурга. Кроме того, есть уникальная возможность увидеть святыни Пермского края, здесь же представлен ковчег с частицами мощей святых Павла и Григория, новомучеников Пермской епархии из Архиерейского подворья храма Вознесения Господня города Перми.

Запланирована большая музейная, культурно-историческая экспозиция. Она собрана при участии Пермской митрополии и администрации губернатора Пермского края из запасников и действующих экспозиций музеев региона.

Место проведения: город Пермь, шоссе Космонавтов, 59, 2-й этаж, ТВК «Карусель». www.pravoslav.expoperm.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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