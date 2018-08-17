В четверг в Перми будет временно ограничено движение трамваев по Сибирской

14:50 | 20.08.2018

На время церемонии возложения цветов в честь годовщины Курской битвы будет приостановлено движение трамваев №6, №8 и №10 по улице Сибирской.



Как пояснили в департаменте дорог и транспорта, 23 августа с 12.15 до 12.30 будет приостановлено движение трамваев №6, №8 и №10 по улице Сибирской на время проведения церемонии возложения цветов, посвященной 75-й годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.



Так, движение временно не будет осуществляться в обоих направлениях на расстоянии 80 метров от остановочного пункта «Площадь Ветеранов».