В Перми в округе депутата Александра Буторина подведены итоги конкурса «Цветущий двор — 2018»

14:44 | 20.08.2018

Ежегодно при поддержке депутата Пермской городской Думы Александра Буторина ТОС «Луначарский» проводит конкурс «Цветущий двор». Задача участников — сделать свой двор красивым, уютным, принять активное участие в озеленении. Подведение итогов и церемония награждения участников прошли 15 августа в общественном центре «Совет». В этом году конкурс отмечает свой пятилетний юбилей.



Инициативные жители домов ТОСа разбили новые клумбы, посадили и ухаживали все лето за цветами, кустами, оформили свои дворы оригинальными поделками. Участники мероприятия приготовили презентацию с фотографиями о том, что было сделано, смогли оценить плоды труда жителей соседних дворов.



«Любой город начинается со двора. Приятно видеть, как жители заботятся о нем, хотят видеть его красивым. На мой взгляд, конкурс «Цветущий двор» стал прекрасным примером того, как сами горожане могут добиваться улучшения своих дворов. Подобные начинания всегда готов поддерживать! Спасибо всем участникам! Вы много усилий прикладываете, чтобы наш город был благоустроенным, красивым, современным», — сказал Александр Буторин.



Председатели домов вручили благодарственные письма депутату, поблагодарили его за помощь и поддержку. Всем участникам конкурса Александр Буторин вручил памятные подарки.



Отметим, в Перми активно благоустраиваются придомовые территории. Задача городских властей — создать комфортную городскую среду во дворах. Работы проводятся за счет средств федеральной программы формирования комфортной городской среды и городских депутатских программ развития микрорайонов.



Жители, активисты ТОС при поддержке депутатов организуют и другие мероприятия, направленные на то, чтобы пермяки и сами заботились о своих дворах, делали их лучше, комфортнее.