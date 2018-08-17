Пермь: новости дня
14:23 | 20.08.2018
Благоустройство дворов: инициатива пермяков при поддержке депутатов дает результат
Так, например, в округе депутата Владимира Манина работы заканчиваются по адресам: ул. Уральская, 57, 59, 61. Депутат вместе региональным координатором проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Михаилом Борисовым проинспектировал ход работ на этих придомовых территориях. Здесь произведен ремонт проезжей части, устроен тротуар, будет сделано освещение, установлены лавочки, урны, организованы парковочные карманы. Общая сумма, выделенная на благоустройство этого большого двора, составила 8 миллионов рублей.
По словам Михаила Борисова, подрядная организация работает добросовестно. «Замечаний во время выездного контроля не выявлено, работы будут завершены до конца августа. Во время мониторинга объектов, когда мы объезжаем дворы, мы уже видим, что в этом году подрядчики более осознанно подходят к работам, делают гораздо больше и качественнее работы, нежели в предыдущий год», — сказал Михаил Борисов.
«Жители обратились с просьбой помочь им благоустроить двор. В прошлом году мы сформировали предложение и подготовили сметы и в этом году выполнили наказы», — прокомментировал депутат Владимир Манин.
Завершены работы по ремонту придомовой территории во дворе дома на ул. Куйбышева, 9, в округе депутата Александра Буторина. Жители дома оценили новые ступени, ведущие на детскую площадку, а еще новый асфальт и современную детскую площадку. По признанию жильцов, двор не узнать, благодаря депутату произошли изменения, которых так долго ждали.
В общем большом дворе домов по адресу: ул. Ленина, 72а и 72б, идет комплексный ремонт: придомовую территорию асфальтируют, сделают освещение и парковку, уже появились новые лестницы, ведущие к подъездам. Член инициативной группы Михаил Крюков отметил, что подрядчик добросовестный. «Очень качественно работают, хожу с рулеткой, замеряю, все ли сходится. Все хорошо», — сказал он.
Со своей стороны контролирует ход работ депутат Пермской городской Думы Александр Буторин.
«Хочется, чтобы ремонт был сделан надолго, чтобы люди могли жить с комфортом. Мы видим, как работает техника, подрядная организация, все работы идут в срок, посмотрел качество — все по нормативам. Самое главное, это участие жителей с активной жизненной позицией — мы совместными усилиями этот ремонт организовали», — подчеркнул депутат Александр Буторин.
В микрорайоне Парковый, а это округ депутата Михаила Черепанова, на улице Папанинцев, 8, 10 и 12, жители домов уже строят планы по установке детской площадки, обсуждают возможные варианты с депутатом. После того как во дворе появилось новое асфальтовое покрытие, удобные подходы к подъездам и отсыпано место под парковку автомобилей, жители домов думают о продолжении благоустройства.
По словам депутата Михаила Черепанова, самостоятельно собрать средства для асфальтирования дороги у жителей вряд ли бы получилось: это очень дорого. На помощь приходят бюджеты нескольких уровней.
«В моем округе мы ремонтируем четыре-шесть дворов в год. По детским площадкам — до семи адресов ежегодно. Сейчас появилась федеральная программа, она позволяет ускорить темпы и разгрузить муниципальный бюджет. Теперь можно делать до 10 объектов в год. Все зависит от инициативности людей. Если активные, всегда помогаем», — отметил Михаил Черепанов.
Отметим, в 2017 году программа по формированию комфортной городской среды хорошо себя зарекомендовала. Городские власти сумели объединить финансовые ресурсы города, региона и Федерации, провели большую разъяснительную работу с жителями и получили достойный результат. Задача этого года — учесть имеющийся опыт и максимально улучшить качество ремонта.
Прием предложений на включение дворовой территории в муниципальную программу проходил в рамках общественного обсуждения проекта программы в течение 30 дней и был завершен 28 мая. По результатам работы общественных комиссий по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы в части благоустройства дворов в районах Перми были рассмотрены предложения, поступившие в 2018 году, и заявки 2017 года, которые не вошли в программу. Общественные комиссии рекомендовали для включения в программу 765 дворовых территорий (986 домов). В этом году будут отремонтированы 92 двора (225 домов), остальные дворовые территории — в 2019–2022 годы.
Как ранее говорил губернатор Пермского края Максим Решетников, сейчас в регионе реализуется масштабная программа благоустройства. Изменения должны произойти не только в мегаполисах, но и в небольших городах. По его словам, комфортная среда — это новый уровень требований жителей: появилась потребность в общественном пространстве. Важно, что эти инициативы находят живой отклик у населения, жители готовы участвовать в преобразованиях.
За счет средств федерального бюджета, бюджетов Пермского края и Перми финансируется основной перечень работ по благоустройству дворов. Он включает ремонт дворовых проездов, освещение, установку скамеек и урн, оборудование парковок и обустройство тротуаров. Кроме того, утвержден дополнительный перечень работ, благодаря которому можно выполнить работы, связанные с обеспечением доступности маломобильных групп населения, например, установить пандусы и поручни для входных групп в домах, смонтировать тактильную плитку. Все вопросы по благоустройству дворов собственники решают и утверждают на общих собраниях.
Завершить все работы планируется в конце сентября. Пермяки могут контролировать ход ремонта дворов через сайт «Управляем вместе» (permkrai.ru/program).
© «Вечерние Ведомости»
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