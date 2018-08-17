Концепции комплексного благоустройства улицы Пермской и Комсомольского проспекта требуют доработки

13:39 | 20.08.2018

Градсовет под председательством главы Перми Дмитрия Самойлова рассмотрел варианты комплексного благоустройства и дальнейшего развития двух центральных улиц: Комсомольского проспекта и улицы Пермской.



Первым вопросом рассматривалась концепция комплексного благоустройства территории Компроса. Ее представила директор МКУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина.



Концепция предполагает создание комфортных условий для пешеходов на всей протяженности Комсомольского проспекта. Для этого необходимо переустроить входные группы, реконструировать лестницы (крыльца) и озеленения, убрать рекламные конструкции, препятствующие свободному трафику пешеходов.



Кроме того, разработчики предложили мероприятия по благоустройству бульварной части территории. Одно из главных — выделение пешеходной части на Октябрьской площади, а также замена покрытий пешеходной части, восстановление оригинального ограждения, установка праздничной иллюминации на опоры светильников.



Комплексное благоустройство Комсомольского проспекта предполагает также реновацию фасадов зданий и уличного освещения: поэтапное восстановление исторического облика общественных и жилых зданий по Комсомольскому проспекту, отделку фасадов и архитектурную подсветку зданий.



Члены Градсовета задавали вопросы докладчику по цветовому решению фасадов, развитию пересекающих проспект улиц, организации парковок и велодорожек. Юрий Уткин поинтересовался вопросами организации освещения в соответствии с требованиями времени, но с сохранением общего исторического стиля улицы.



На следующем заседании обсуждение концепции будет продолжено.



Вторым вопросом члены Градостроительного совета рассмотрели концепцию развития улицы Пермской с однополосным движением автотранспорта и организованной пешеходной зоной. На предыдущем заседании Градсовета глава города и многие члены поддержали эту идею.



В концепции рассматривалась территория пешеходной части улицы Пермской от Комсомольского проспекта в сторону улицы Сибирской. За основу разработчики приняли вариант улицы с успокоенным движением и развитой пешеходной зоной с перекрыванием движения по выходным дням и праздникам для выработки привычки «пешеходности».



«Продолжаем готовиться к значимой для города дате — 300-летию Перми. Сегодня на Градостроительном совете нам представили концепции комплексного благоустройства Комсомольского проспекта и развития улицы Пермской. Оба проекта интересны, но каждый в той или иной мере требует доработки. По улице Пермской есть вопросы по поводу сохранения «пешеходности». Являюсь сторонником возвращения туда движения, в городе сегодня есть где гулять: набережная приобрела совершенно новое значение, через какое-то время обновится эспланада. Пешеходная Пермская давно не отвечает своему предназначению», — прокомментировал Юрий Уткин.



По мнению депутата Алексея Демкина, на заседании была представлена концепция, которая требует проработки с точки зрения градостроительства. «По поводу проекта Комсомольского проспекта очевидно, что с участием экспертов необходимо вдумчиво проработать парковочную политику, транспортную доступность, профили улиц, дорог, их ширину и какую идею в этот проект мы закладываем с точки зрения удобства для горожан. Что касается улицы Пермской, то никогда не был сторонником того, чтобы делать ее пешеходной. На мой взгляд, нужно открывать здесь автомобильное движение, а также проработать пешеходные зоны», — отметил Алексей Демкин.



В результате заседания Градостроительного совета было принято решение открыть одностороннее движение по улице Пермской (с направлением движения в сторону Компроса) и организовать пешеходную зону. В дальнейшем это позволит проанализировать, каким образом будет функционировать улица: станет она пешеходной или полностью откроется для движения автотранспорта. Присутствующие на совете представители бизнеса, сейчас располагающегося на улице Пермской, поддержали такое решение.



На заседании Градостроительного совета присутствовали член Союза архитекторов России Геннадий Игошин, заведующий кафедрой архитектуры Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Виктор Щипалкин, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, депутаты Сергей Богуславский, Алексей Демкин, председатель городской общественной организации «Пермская организация Союза архитекторов» Владислав Новинский, председатель совета Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Лев Перескоков.