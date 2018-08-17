Пермь: новости дня
13:39 | 20.08.2018
Концепции комплексного благоустройства улицы Пермской и Комсомольского проспекта требуют доработки
Первым вопросом рассматривалась концепция комплексного благоустройства территории Компроса. Ее представила директор МКУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина.
Концепция предполагает создание комфортных условий для пешеходов на всей протяженности Комсомольского проспекта. Для этого необходимо переустроить входные группы, реконструировать лестницы (крыльца) и озеленения, убрать рекламные конструкции, препятствующие свободному трафику пешеходов.
Кроме того, разработчики предложили мероприятия по благоустройству бульварной части территории. Одно из главных — выделение пешеходной части на Октябрьской площади, а также замена покрытий пешеходной части, восстановление оригинального ограждения, установка праздничной иллюминации на опоры светильников.
Комплексное благоустройство Комсомольского проспекта предполагает также реновацию фасадов зданий и уличного освещения: поэтапное восстановление исторического облика общественных и жилых зданий по Комсомольскому проспекту, отделку фасадов и архитектурную подсветку зданий.
Члены Градсовета задавали вопросы докладчику по цветовому решению фасадов, развитию пересекающих проспект улиц, организации парковок и велодорожек. Юрий Уткин поинтересовался вопросами организации освещения в соответствии с требованиями времени, но с сохранением общего исторического стиля улицы.
На следующем заседании обсуждение концепции будет продолжено.
Вторым вопросом члены Градостроительного совета рассмотрели концепцию развития улицы Пермской с однополосным движением автотранспорта и организованной пешеходной зоной. На предыдущем заседании Градсовета глава города и многие члены поддержали эту идею.
В концепции рассматривалась территория пешеходной части улицы Пермской от Комсомольского проспекта в сторону улицы Сибирской. За основу разработчики приняли вариант улицы с успокоенным движением и развитой пешеходной зоной с перекрыванием движения по выходным дням и праздникам для выработки привычки «пешеходности».
«Продолжаем готовиться к значимой для города дате — 300-летию Перми. Сегодня на Градостроительном совете нам представили концепции комплексного благоустройства Комсомольского проспекта и развития улицы Пермской. Оба проекта интересны, но каждый в той или иной мере требует доработки. По улице Пермской есть вопросы по поводу сохранения «пешеходности». Являюсь сторонником возвращения туда движения, в городе сегодня есть где гулять: набережная приобрела совершенно новое значение, через какое-то время обновится эспланада. Пешеходная Пермская давно не отвечает своему предназначению», — прокомментировал Юрий Уткин.
По мнению депутата Алексея Демкина, на заседании была представлена концепция, которая требует проработки с точки зрения градостроительства. «По поводу проекта Комсомольского проспекта очевидно, что с участием экспертов необходимо вдумчиво проработать парковочную политику, транспортную доступность, профили улиц, дорог, их ширину и какую идею в этот проект мы закладываем с точки зрения удобства для горожан. Что касается улицы Пермской, то никогда не был сторонником того, чтобы делать ее пешеходной. На мой взгляд, нужно открывать здесь автомобильное движение, а также проработать пешеходные зоны», — отметил Алексей Демкин.
В результате заседания Градостроительного совета было принято решение открыть одностороннее движение по улице Пермской (с направлением движения в сторону Компроса) и организовать пешеходную зону. В дальнейшем это позволит проанализировать, каким образом будет функционировать улица: станет она пешеходной или полностью откроется для движения автотранспорта. Присутствующие на совете представители бизнеса, сейчас располагающегося на улице Пермской, поддержали такое решение.
На заседании Градостроительного совета присутствовали член Союза архитекторов России Геннадий Игошин, заведующий кафедрой архитектуры Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Виктор Щипалкин, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, депутаты Сергей Богуславский, Алексей Демкин, председатель городской общественной организации «Пермская организация Союза архитекторов» Владислав Новинский, председатель совета Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Лев Перескоков.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:01 | 20.08.2018
Канада рассматривает Пермский край для размещения своих производств
17:53 | 20.08.2018
В Ирбите облагородят площадь, где проходит знаменитая ярмарка
17:37 | 20.08.2018
Жители Пермского края могут оплачивать штрафы за нарушение правил парковки через Госуслуги
17:29 | 20.08.2018
В Кольцово задержали мужчину, который провозил голубей в ручной клади
16:58 | 20.08.2018
В пятницу Свердловский облсуд рассмотрит апелляцию Юлии Михалковой о снятии ее с выборов
16:48 | 20.08.2018
В среду в Перми состоится горячая телефонная линия, посвященная началу учебного года
16:45 | 20.08.2018
В Курганской области грибник отравился маслятами
16:44 | 20.08.2018
«Горьковка» приглашает пермяков на вернисаж Анатолия Бугакова
15:49 | 20.08.2018
Суд арестовал Магомеда Бекова, участника инцидента со стрельбой в ресторане «Grand Урюк»
15:37 | 20.08.2018
КПРФ подала заявку на проведение «Позорного полка» в Екатеринбурге
15:31 | 20.08.2018
Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин принял участие в дискуссии по вопросам качества и доступности медицинской помощи
15:18 | 20.08.2018
Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента со школьником на Среднеуральской птицефабрике
15:17 | 20.08.2018
В Свердловской области формируется календарь событий на 2019 год. Принимаются заявки
15:08 | 20.08.2018
Юрий Уткин выступил с докладом «Пермь — моя история» на ХIII выставке «Православная Русь. Медовый Спас»
14:50 | 20.08.2018
В выходные на площади 1905 года пройдет сельскохозяйственная ярмарка
14:44 | 20.08.2018
В Перми в округе депутата Александра Буторина подведены итоги конкурса «Цветущий двор — 2018»
14:43 | 20.08.2018
Игорь Алтушкин получил награду за развитие профессионального бокса
14:29 | 20.08.2018
Один из подростков, подозреваемых в убийстве человека в Березовском, взят под стражу
14:23 | 20.08.2018
Благоустройство дворов: инициатива пермяков при поддержке депутатов дает результат
13:49 | 20.08.2018
Свердловский облсуд завтра рассмотрит жалобу на приговор экс-заместителю главы Арамиля
13:44 | 20.08.2018
У екатеринбургской водонапорной башни заменят лестницу
13:39 | 20.08.2018
Концепции комплексного благоустройства улицы Пермской и Комсомольского проспекта требуют доработки
13:13 | 20.08.2018
В Екатеринбурге пройдет ретроспективная выставка работ Воловича
13:04 | 20.08.2018
Экология во главе угла: Среднеуральский медеплавильный завод вложит в модернизацию газоочистного оборудования 183 миллиона рублей
12:50 | 20.08.2018
В Свердловской области вырос индекс промышленного производства
12:20 | 20.08.2018
В среду в Перми будет закрыто движение по улице Окулова
12:14 | 20.08.2018
В середине недели в Перми похолодает
11:58 | 20.08.2018
Уральский филиал «Евросети» оштрафован на 100 тысяч рублей
11:50 | 20.08.2018
На трассе Челябинск — Курган дальнобойщик уснул за рулем. Итог: тройное ДТП и гибель 18-летнего парня
11:44 | 20.08.2018
Екатеринбург отметит День народов Среднего Урала
11:21 | 20.08.2018
Апелляцию по делу о передаче РПЦ зданий колледжей в Екатеринбурге рассмотрят 9 октября
10:16 | 20.08.2018
Истребители армии Китая разместились на аэродроме в Челябинской области
10:16 | 20.08.2018
Второй день турнира в Ижевске принес медали пермским дзюдоистам
09:51 | 20.08.2018
С начала года у свердловчан арестовали 947 автомобилей
09:09 | 20.08.2018
Утром из дома на проспекте Космонавтов эвакуировали 50 человек
01:43 | 20.08.2018
Екатеринбургский экс-полицейский, попавшийся с поличным при передаче денег от «Таганского ряда», вышел на свободу
15:30 | 19.08.2018
Жительницу Перми будут судить за дачу мелкой взятки
15:28 | 19.08.2018
Пермяки отправятся на фестиваль «Вернуть детство»
15:27 | 19.08.2018
В среду глава Перми Дмитрий Самойлов примет жителей Свердловского района
15:04 | 19.08.2018
Основинский парк Екатеринбурга превратили в свалку
14:22 | 19.08.2018
На ЕКАД из-за ДТП образовалась большая пробка