Пермяки отправятся на фестиваль «Вернуть детство»

15:28 | 19.08.2018

21-22 сентября в Саранске пройдет окружный фестиваль по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство».



25 воспитанников организаций для детей-сирот Пермского края примут участие во всех направлениях фестиваля: концерт детского творчества «Звезды детства», спартакиада «Спортивный Олимп Приволжья», выставка детского творчества «МастерОК», интеллектуально-развивающая игра «Ума палата».



В состав делегации вошли победители краевых конкурсов, которые в рамках мероприятий фестиваля «Вернуть детство» проводились министерством социального развития Пермского края в 2018 году.