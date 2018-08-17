Пермь: новости дня
15:27 | 19.08.2018
В среду глава Перми Дмитрий Самойлов примет жителей Свердловского района
Будут присутствовать также заместители главы администрации Перми, руководители функциональных органов, приглашены депутаты краевого парламента и Пермской гордумы, руководители предприятий.
© «Вечерние Ведомости»
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