В среду глава Перми Дмитрий Самойлов примет жителей Свердловского района

15:27 | 19.08.2018

Встреча пройдет 22 августа в школе №22 (ул. Сибирская, 80) в 18.00. Дмитрий Самойлов лично примет обращения горожан, даст своей команде поручения по решению вопросов, прозвучавших на встрече.



Будут присутствовать также заместители главы администрации Перми, руководители функциональных органов, приглашены депутаты краевого парламента и Пермской гордумы, руководители предприятий.