Прикамские дзюдоисты добыли награды на всероссийских соревнованиях в Ижевске

11:12 | 19.08.2018

Сегодня, 19 августа, второй день соревнований на турнире памяти М.Т. Калашникова в городе Ижевске. Первый день стал более чем успешным для дзюдоистов Прикамья.



Золотые медали завоевали Дмитрий Котельников (55 кг, Пермь, тренеры Наталья Караханова и Александр Караханов), Виктор Глухов (66 кг, Чернушка, тренер Алексей Кокарев), Анастасия Коробейникова (48 кг, Чернушка, тренер Александр Мальцев), Валерия Радыгина (Чайковский, тренеры Станислав Митреев и Евгений Костенков). Также призерами соревнований стали Олеся Шестакова (Пермь), Алексей Шмаков (Пермь), Тимофей Баранов и Никита Фофанов (Чернушка), Антон Шилов (Троельга).