Сергей Половников наградил юнармейцев – победителей первой смены окружного лагеря «Гвардеец»

18:22 | 17.08.2018

В Пермском крае движение «Юнармия» насчитывает уже почти 4 тысячи участников. Традиционно ряды юнармейцев пополняются во время проведения летнего оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец» Приволжского федерального округа.



Юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» – уникальный военно-патриотический проект, организованный по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и при активном содействии Министерства обороны РФ и ДОСААФ России.



Каждое лето в Нижегородской и Пензенской областях организуют две смены лагеря, которые собирают воспитанников спортивных и патриотических клубов из 14 регионов Приволжского округа и команды кадетских корпусов ПФО.



Пермский край уже неоднократно становился победителем и призером «Гвардейца». По итогам соревнований главный федеральный инспектор по Пермскому краю проводит с гвардейцами встречи в формате чаепитий, на которых ребята и их тренеры делятся своими впечатлениями о пребывании в лагере и планами на будущее.



Победители первой смены окружного военно-спортивного лагеря «Гвардеец-2018» были приглашены в приемную президента РФ в Пермском крае на встречу с главным федеральным инспектором Сергеем Половниковым. Участниками встречи стали юнармейцы из Перми, Чайковского, Красновишерска и Губахи.



Сергей Половников поздравил гвардейцев с победой и пожелал пополнять копилку личных и командных успехов новыми достижениями.



«Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Пусть каждая ваша победа становится толчком к новым целям и вершинам», - напутствовал ребят главный федеральный инспектор. Он напомнил еще об одном ценном качестве, которое развивают любые командные испытания – это взаимовыручка: «Благодаря «Гвардейцу» вы не только сплотились в одну дружную команду, но и обрели новых друзей в разных регионах Приволжского округа. Желаю вам пронести эту дружбу через всю жизнь. А еще вы стали участниками одной большой и дружной команды – движения «Юнармия». И вполне возможно, что кто-то из вас в будущем сменит форму юнармейца на форму военных, спасателей, сотрудников МВД или Росгвардии».



Участникам сборной Пермского края были вручены памятные подарки – портативные аккумуляторы к сотовым телефонам. После встречи в приемной президента ребята посетили Исторический парк «Россия – моя история».



Следует отметить, что навыки, приобретенные во время состязаний в окружном юнармейском оборонно-спортивном лагере «Гвардеец», помогают нашим ребятам достойно представлять Пермский край и на всероссийских соревнованиях. В этом году впервые прикамские юнармейцы стали участниками финала Всероссийской военно-спортивной игры «Победа-2018», он прошел 18-21 июля в парке «Патриот» (Москва). Дебютировали пермяки достойно – заняли 23 строчку итоговой турнирной таблицы, в которой были заявлены 80 команд со всех уголков России.

