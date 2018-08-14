Народная премьера фильма «Днюха» в Перми состоится 20 августа в «Киномаксе» ТРК «Столица»

17:15 | 17.08.2018

В широкий прокат фильм выйдет в 23 августа. Режиссером фильма выступил Роман Каримов (его ранние работы «Гуляй, Вася!», «Всё и сразу», «Неадекватные люди»).



«Роман Каримов – один из немногих в российском кино, кто снимает качественные комедии, не используя набившие оскомину приемы, – говорит Тимур Бекмамбетов. – А язык Screenlife дает новую динамику и понимание происходящего на экране».



Зрители увидят в «Днюхе» настоящую историю про нынешнюю молодежь. Ее герои – люди нового поколения, которым сопереживаешь, несмотря на огромное количество ошибок, которые они совершают.



Отвязно-романтический коктейль от молодого яркого режиссера Романа Каримова и чуткого на успех продюсера Тимура Бекмамбетова – это приглашение для каждого зрителя на лучшую вечеринку этого лета. И настоящий детектив – попытка восстановить события одной веселой ночи.



В центре сюжета – обычный парень Антон, который просыпается запертым в чужой квартире в другом городе без телефона, но хотя бы с компьютером и доступом в интернет. Задача максимум – успокоить девушку Марину, в отношениях с которой он уже сделал самый важный шаг. Вот только провокационные видеоролики в Сети с бешеной скоростью собирают лайки, а друзья продолжают присылать в личку компромат.



Трейлер: youtu.be/qpweUmhOc1w.