Пермь: новости дня
16:47 | 17.08.2018
Пермская молодежь снова расскажет о правах человека на всероссийском конкурсе
На конкурс принимаются работы в трех номинациях: игровой видеофильм, мультимедийная видеоработа, мультипликационный фильм продолжительностью не более 40 секунд. Прием работ продлится до 15 октября. Итоги конкурса и имена победителей будут озвучены в начале декабря 2018 года. Церемония награждения победителей будет приурочена к празднованию 25-летия со дня принятия Конституции РФ и 70-летию Всеобщей декларации прав человека.
Конкурс проводится уже второй раз. В 2017 году он собрал более 700 работ. В прошлом году работа юного коллектива из города Березники Пермского края получила приз зрительских симпатий. Они сняли ролик о семье и праве семьи на защиту.
Работу направила Екатерина Шевченко, ученица 11-го класса вечерней (сменной) общеобразовательной школы. Работу можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/CmQD3syoeyo.
Увидеть работы победителей и призеров, а также подать заявку на участие и изучить условия конкурса можно в группе vk.com/molodezhzaprava («ВКонтакте»). Все вопросы, связанные с проведением конкурса, направляйте на электронную почту оргкомитета: 30pravcheloveka@gmail.com.
Академия инновационного образования и развития стремится привлечь внимание молодежи к важной теме прав человека и побудить их к созданию безопасной информационной среды, к совместной деятельности в кругу семьи и со сверстниками. Конкурс планируют проводить ежегодно. В этом году организаторы хотят собрать более 1,5 тысячи работ. Лучшие работы попадут в сборник методических материалов и будут использоваться для внеклассных занятий.
Идея проводить конкурс появилась в 2017 году, когда группа волонтеров движения «Молодежь за права человека» провела опрос среди 1000 жителей и гостей Санкт-Петербурга. Каждый опрошенный уверенно назвал от двух до пяти прав. Менее 5 % граждан смогли с уверенностью назвать около 10 прав человека. При этом 85 % опрошенных были уверены, что их права нарушаются. На вопрос «Нужно ли людям знать права человека?» 98 % опрошенных ответили: «Да».
© «Вечерние Ведомости»
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