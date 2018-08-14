В пермском аэропорту продолжается реконструкция рулежной дорожки

15:18 | 17.08.2018

Сегодня, 17 августа, на территории аэропорта Пермь состоялось рабочее совещание по вопросам реконструкции. В его работе приняли участие генеральный директор аэропорта Султан Джармуханов, начальник управления транспортного обслуживания краевого министерства транспорта Сергей Дюдюхин, представители заказчика — главный инженер «Администрации гражданских аэропортов» Олег Сидоров и руководитель проекта Сергей Буднев, представители подрядчика — АО «Стройтрансгаз», а также разработчики проекта реконструкции — специалисты АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «ЛенАэроПроект».



На сегодняшний день подрядчиком выполнены работы на 80 % по разборке верхнего покрытия рулежной дорожки С (Сharly), производится закладка щебня для нижнего слоя полосы рулежной дорожки. Завезены геоматы (закладываются для гидроизоляции дорожного полотна от грунтовых вод), трубы под кабельные переходы и водоотводы.



На объекте работает тяжелая техника: бульдозер, экскаватор, погрузчик, самосвалы.



Олег Сидоров поставил задачу подрядчику максимально нагружать технику, чтобы отсутствовали простои в работе, в кратчайшие сроки обеспечить систему водоотвода с основания будущей рулежной дорожки.



Участники совещания обсудили график работ подрядчика. Стоит задача до конца месяца выполнить 80 % земляных работ, столько же работ по укладке щебня под основание, провести демонтаж старого коллектора, уложить 70 тыс. кв. м геоматов, а также дренажные трубы, закрыть 5 тыс. кв. м основания ЩПС (щебеночно-песчаная смесь).



Подрядчик сообщил, что с министерством транспорта рабочие совещания проводятся в еженедельном режиме, в ходе которых обсуждаются все вопросы, связанные с процессом реконструкции и выполнением графика работ.



Напомним, реконструкция предусматривает изменение конфигурации перрона, полную реконструкцию рулежной дорожки С (по ней самолеты будут с посадочной полосы следовать к перрону), обустройство водосточно-дренажной сети, установку светосигнального оборудования и освещения. Стоимость контракта составила 506 млн руб.



После этого в пермском аэропорту появятся пять телетрапов, благодаря которым жители и гости Прикамья смогут переходить из здания аэровокзала в самолет, не выходя на улицу.



Конкурс на проектирование, изготовление, доставку и монтаж телескопических пассажирских телетрапов для международного аэропорта Пермь был объявлен в конце июня. 6 июля были подведены итоги, победителем объявлено ООО «Алексо» (г. Москва), сумма контракта — 228,96 млн руб.