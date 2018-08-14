В Пермском районе будет установлен новый комплекс фотовидеофиксации

15:05 | 17.08.2018

При проведении конкурсных процедур по выбору подрядчиков на ремонт дорожных объектов в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» образовалась экономия денежных средств. Это позволило включить в перечень дополнительные объекты. Один из них — комплекс фотовидеофиксации, который по многочисленным просьбам жителей будет установлен в д. Нестюково в Пермском районе. Автолюбители, сокращая маршрут, совершают объезд федеральной трассы по дорогам деревни, создавая аварийную ситуацию на дороге, не соблюдая правил дорожного движения.



Данный объект был утвержден в перечне, и заказчик — МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района» — организовал и провел аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ. Победителем стало ООО «СитиПлан». С компанией заключен муниципальный контракт.



По условиям контракта подрядчик должен выполнить работы по установке комплекса фотовидеофиксации на автомобильной дороге по ул. Трактовой д. Нестюково. Стоимость работ — 5 174 000 рублей.



Согласно техническому заданию компания после установки комплекса должна произвести его подключение к существующим серверам административной практики «Азимут-АП» ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю (г. Пермь, ул. Пермская, 164). Кроме того, подрядчик должен обеспечить автоматизированную выгрузку зафиксированных материалов нарушений ПДД с комплекса на указанный сервер, обеспечить автоматизированную выгрузку фотоматериалов всех зафиксированных государственных регистрационных номеров транспортных средств, прошедших через зоны контроля комплекса, на сервер.



Подрядная организация приступила к подготовительным работам. В конце сентября — начале октября работы должны быть завершены и сданы подрядчику и приемочной комиссии.