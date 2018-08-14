В пермских школах появилось энергосберегающее оборудование

14:40 | 17.08.2018

Летом этого года две школы Ленинского района Перми приняли участие в программе, направленной на повышение энергоэффективности и экономии ресурсов.



Во многих городах России началось существенное продвижение программ энергосбережения в сторону практической реализации. Причем реализации не точечной, а комплексной. Пришло время внедрять и применять на практике новые разработки, уделяя больше внимания отечественным технологиям.



Так, Ленинский район пошел на внедрение новшеств одним из первых в Перми. Между школами Ленинского района № 7, № 32, администрацией района и ФГУП «Федеральная энергосервисная компания» (ФГУП «ФЭСКО») заключен договор об энергосбережении на пять лет. Договор подписали глава администрации Ленинского района Александр Козенков и генеральный директор Николай Мягких.



В школах № 7 и № 32 установили специальное оборудование, приводящее к экономии ресурсов и к снижению затрат на электроэнергию на 35 %. Все оборудование в этих школах установлено за счет средств энергосервисной компании. Деньги, что высвобождаются в связи с экономией, пойдут на ремонт и другие нужды школы.



Отметим, во всех образовательных учреждениях города, подведомственных департаменту образования администрации Перми, проведены энергетические обследования и разработаны программы повышения эффективного использования энергетических ресурсов.



Так, в первую очередь реализуются малобюджетные мероприятия, в том числе те, которые позволяют в кратчайшие сроки снизить показатели потребления топливно-энергетических ресурсов, — установка теплоотражающих экранов и теплоизоляции трубопроводов отопления; замена ламп наружного и внутреннего освещения энергосберегающими; установка инфракрасных датчиков включения освещения; установка смесителей с аэратором.



Кроме того, реализуются более дорогостоящие мероприятия, в том числе имеющие с технической точки зрения более длительный период снижения расходов топливно-энергетических ресурсов. Например, утепление ограждающих конструкций стен, покрытия кровли, чердачного перекрытия и конструкции пола первых этажей; замена оконных и дверных блоков энергосберегающими; установка автоматики системы отопления и смесителей с инфракрасными датчиками.



Учет потребленных энергетических ресурсов ведется департаментом образования регулярно.