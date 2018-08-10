В воскресенье в Прикамье возможны ограничения движения на трассе Р-242

13:28 | 17.08.2018

В воскресенье, 19 августа, по федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург будет организована перевозка негабаритного груза автопоездами. Груз следует из г. Екатеринбург до п. Юго-Камский.



На развязке в районе п. Кукуштан колонна выедет на полосу встречного движения и покинет федеральную трассу.



Скорость движения автопоездов не превышает 25 км/ч. Для удобства водителей колонна будет останавливаться для пропуска другого автотранспорта.



ФКУ Упрдор «Прикамье» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.