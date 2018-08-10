В сентябре пермяков приглашают на ярмарки сельхозпродукции

13:22 | 17.08.2018

9 сентября в краевой столице пройдут ярмарки сельхозпродукции местных производителей. Их организатором выступает департамент экономики и промышленной политики администрации Перми. К участию приглашаются сельхозпроизводители Пермского края. Площадки будут принимать гостей с 10.00 до 20.00.



Как пояснили в департаменте экономики и промышленной политики, торговые места на ярмарках предоставляются на безвозмездной основе. Площадки будут размещены в каждом районе города по следующим адресам:



Дзержинский район, улица Локомотивная, 1, площадь перед Дворцом культуры железнодорожников;

Индустриальный район, шоссе Космонавтов, 114;

Кировский район, улица Ласьвинская, 18;

Ленинский район, улица Попова, 23;

Мотовилихинский район, улица Аркадия Гайдара, 13а, у торгового центра «КИТ»;

Орджоникидзевский район, улица Академика Веденеева, 54, площадь перед Дворцом культуры «Искра»;

Свердловский район, улица Николая Островского, 60.



Заявки на предоставление торгового места на ярмарке нужно направлять в департамент экономики и промышленной политики по адресу: улица Сибирская, 27, кабинет №107.



Контактный телефон: 257-19-40 (Фогель Светлана Геннадьевна); адрес электронной почты: fogel-sg@gorodperm.ru.



На gorodperm.ru/upload/news/2018/08/Zajavka_i_spisok_dokumentov.docx можно ознакомиться с информацией, которую должна содержать заявка, а также с перечнем документов, прилагаемым к ней.