В Перми за мошенничество в сфере грузоперевозок осужден уроженец Свердловской области

13:12 | 17.08.2018

В столице Прикамья вынесен приговор в отношении уроженца Свердловской области. Мужчина признан виновным в шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.



Следственной частью следственного управления УМВД России по г. Перми установлено, что гражданин с подельниками регистрировал ложные сведения на интернет-площадках по логистическим услугам и искал заказчиков, которым требуется перевозка дорогостоящих грузов. Впоследствии полученный по поддельным документам товар передавался добросовестным перевозчикам, которым заранее путем обмана предлагали транспортировку не принадлежащего им груза от лица заказчика. Далее злоумышленники под различными предлогами меняли маршрут, убеждали водителей в том, что им по ошибке дали не тот заказ, и просили выгрузить товар на складе в Пермском крае. После этого имущество присваивали и скрывались с ним. Общий ущерб от преступлений, в которых участвовал гражданин, превысил 13 млн рублей.



В результате проведения спецоперации при силовой поддержке бойцов Росгвардии стражи порядка задержали подозреваемых. В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли несколько сотовых телефонов, банковских и сим-карт, которые использовались для совершения преступлений. 39-летний мужчина дал признательные показания и заключил досудебное соглашение со следствием. Дела других фигурантов будут рассматриваться отдельно.



Приговором суда злоумышленник признан виновным в инкриминируемых преступлениях. Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 300 тысяч рублей.