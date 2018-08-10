Выходные в Перми будут холодными

12:48 | 17.08.2018

Сейчас в столице Прикамья 15 градусов, небольшая облачность. Сегодня, 17 августа, днем в Перми будет до 18 °C.



Завтра столбик термометра не поднимется выше 16 °C, вероятность дождя невелика. В воскресенье, 19 августа, будет солнечно, около 19 °C. В понедельник, по предварительным прогнозам, немного потеплеет — воздух прогреется до 22 °C.