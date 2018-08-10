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12:28 | 17.08.2018
В Перми должница за тепло залезла в багажник машины, препятствуя аресту транспортного средства
Энергетики Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю провели очередной рейд по аресту имущества должников за услуги теплоснабжения. В ходе выездного мероприятия был наложен арест на автомобиль Ford Explorer 2014 года выпуска, принадлежащий жительнице Дзержинского района города Перми.
Задолженность пермячки за отопление и горячее водоснабжение, подтвержденная судом, составляет 42 тыс. рублей. В целом должница не оплатила энергоресурс на сумму 190 тыс. рублей — на всю сумму предъявлены иски, решения по которым будут вынесены в ближайшее время.
В ходе ареста должница препятствовала законным действиям энергетиков и судебных приставов. В нарушение законодательства, женщина проникла в багажник арестованной машины и не реагировала на замечания, отказываясь покидать подготовленное к эвакуации транспортное средство. Супруг должницы также противодействовал приставам — он нецензурно выражался, держа в руке противопожарный топор.
В результате на нарушительницу был составлен протокол об административной ответственности по ст. 17.8 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности должностного лица, что грозит штрафом. Кроме того, ей придется дополнительно оплатить услуги эвакуации и хранения автомобиля.
Жителям Перми и других городов Прикамья нужно вовремя оплачивать услуги отопления и горячего водоснабжения, не доводя до крайних мер, считает директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. «Как правило, должники — состоятельные граждане, имеющие в собственности квартиры и автомашины зарубежных марок. Однако именно такие потребители зачастую не уплачивают долги за тепло в 100 тысяч рублей и более. Мы еще раз призываем всех должников выполнить свои обязательства».
Напомним, сейчас в Прикамье продолжается федеральная акция «В отпуск — без долгов!», в рамках которой должникам напоминают, чем могут грозить неуплаченные долги за отопление и горячую воду. Так, вынесено более 3,2 тыс. постановлений о запрете на выезд за рубеж. В итоге более 220 должников погасили задолженность и обратились с просьбой снять ограничения. Все собранные денежные средства будут направлены на повышение надежности энергоснабжения: перекладку тепловых сетей и ремонты объектов генерации.
В рамках акции «В отпуск — без долгов!» для клиентов Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» организован еженедельный прием мобильного офиса судебных приставов. Каждую среду в Перми по адресу ул. Сибирская, 67, можно получить информацию о задолженности и оперативно погасить долги.
© «Вечерние Ведомости»
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