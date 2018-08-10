Завтра в Перми откроется выставка проектов «Школы главного архитектора»

18:22 | 16.08.2018

Международный образовательный проект прошел в Перми с 6 по 15 июля в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».



17 августа в Перми на площадке «Лето Парка» откроется выставка проектов «Школы главного архитектора». На выставке будут представлены 12 концепций по развитию центральной части Перми. Всех желающих ждут в 18.00 на городской эспланаде в «Лето Парке». В рамках открытия планируется показ фильма «Урбанизированный» о тонкостях городской планировки. Выставка проектов будет работать до 31 августа. Вход свободный.



Напомним, студенты школы в течение 10 дней работали над кейсами по развитию городского пространства, в том числе разрабатывали предложения по интеграции территории бывшего завода им. Шпагина в городскую среду, размышляли над новыми вариантами использования Октябрьской площади, предлагали концепции по развитию набережной, а также размышляли над вариантами модернизации отрезка железной дороги, который проходит вдоль набережной.