ФСБ разыскивает опасного преступника

18:16 | 16.08.2018

Федеральной службой безопасности Российской Федерации расследовано уголовное дело в отношении группы лиц, организовавших в г. Москве ячейку («джамаат») запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство».



Следствием установлено, что члены ячейки осуществляли вербовку граждан для участия в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике и планировали совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Московского региона в День народного единства 4 ноября 2016 года, а также причастны к совершению иных общеуголовных преступлений. В ходе проведенных обысков по адресам проживания членов преступной группы было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, СВУ, а также компоненты для его сборки.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий был выявлен пособник в подготовке терактов в г. Москве и Московской области Сагайдачный Юрий Владимирович, уроженец Московской области, г. Балашиха. Отмечается, что Сагайдачный Ю. В. прошел боевую подготовку в лагерях боевиков в Чеченской республике. ФСБ России просит владеющих информацией о местонахождении Сагайдачного Ю. В. сообщить в ФСБ России по тел: (495) 914-39-08, (495) 222-22-24 или 112.