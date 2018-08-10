В Прикамье стартовала операция «Мак-2018»

18:14 | 16.08.2018

В Пермском крае в период с 14 по 23 августа текущего года проводится межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2018». Цель мероприятия — выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.



В ходе мероприятия особое внимание уделяется проверке поступившей от граждан информации, имеющей оперативный и профилактический интерес.



Паравоохранители призывают граждан и общественные организации к сотрудничеству.



Тех, кто располагает информацией о местах произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, их культивирования, концентрации зависимых людей с целью потребления наркотиков либо иной информацией, связанной с незаконным оборотом запрещенных веществ, просят сообщать об этом в ближайший территориальный орган МВД России по телефону 02 либо на телефон доверия 8 (342) 246-87-87.