Реконструкция сетей на перекрестке улиц Революции и Островского в Перми должна быть завершена до 22 августа

17:54 | 16.08.2018

Пересечение улиц Островского и Революции – один из основных перекрестков центра города, где ежедневно проезжает несколько тысяч автомобилей. Энергетики «ПСК» обещают завершить работы по замене теплосетей на перекрестке до 22 августа.



Глава Перми Дмитрий Самойлов вместе с заместителем главы администрации Перми Анатолием Дашкевичем и председателем комиссии по общественному контролю при Общественной палате Пермского края Михаилом Борисовым проверил, как ведутся работы по замене теплосетей на перекрестке улиц Николая Островского и Революции. От жителей и автомобилистов поступают жалобы на затруднение движения, в связи с этим глава Перми поручил максимально сократить сроки ремонта на перекрестке и до 22 августа открыть полноценное движение по улице Революции.



Замена тепловой сети на этом участке – продолжение проекта ООО «ПСК» 2017 года, где было заменено почти 2 км теплопроводов. В этом году энергетики обновят теплосеть на участке улицы от Малышева до Тимирязева диаметром 700 мм длиной 360 метров. Это одна из ключевых «тепловых артерий», по которым энергоресурс поставляется в квартиры пермяков, проживающих в центре города.



Сейчас энергетики завершили первый этап реконструкции тепловой сети на улице Николая Островского. С 9 августа реализована часть сложных работ по обновлению тепломагистрали, в ходе которых энергетики заменили изношенные участки на современные теплопроводы со сроком эксплуатации до 25 лет.



С 14 августа стартовал второй этап перекладки – на перекрестке улиц Николая Островского и Революции. Как сообщили в компании, сложность проведения работ заключается в том, что тепловая сеть здесь проходит зигзагом, и предполагается большой объем мероприятий по замене теплопроводов и канала, по которому проходит обновленная теплосеть.



После этого энергетики перейдут к участку улицы Островского от улицы Революции до улицы Тимирязева.