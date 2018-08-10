В Перми прошли соревнования водолазов службы спасения

17:13 | 16.08.2018

На реке Чусовой прошли соревнования между водолазными группами поисково-спасательного отряда Пермской городской службы спасения.



В соревнованиях приняли участие 15 человек в составе пяти водолазных групп. Состязания состояли из четырех этапов для каждой из команд. Так, водолазам необходимо было найти объект под водой на расстоянии 40 метров от береговой линии; произвести такелажные работы — уплотнение фланца на трубе; отработать нештатную ситуацию, когда в команде из двух водолазов одному из них требуется помощь, а также аварийную ситуацию — транспортировку пострадавшего водолаза без сознания до автомобиля скорой медицинской помощи.



По итогам всех испытаний победу одержала команда из трех человек: Сейран Задоян, Яков Аликин и Андрей Аткин. Все имеют квалификацию «спасатель I класса».



— Такие соревнования для водолазов проходят ежегодно. Кроме того, два раза в год — летом и зимой — у нас проводятся тренировочные водолазные сборы. Все эти мероприятия предназначены для повышения мастерства сотрудников, — пояснили в Пермской городской службе спасения.