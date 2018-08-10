Парламент Пермского края не поддержал законопроект о соцподдержке детей войны

12:58 | 16.08.2018

Законодательное собрание Пермского края рассмотрело проект закона «О статусе детей Великой Отечественной войны и социальной поддержке граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Пермском крае», внесенный фракцией КПРФ.



Депутаты проголосовали против законопроекта. При этом среди воздержавшихся – 29 парламентариев.