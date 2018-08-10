В Перми заканчивается ремонт сквера Авиаторов

11:55 | 16.08.2018

Благоустройство сквера стартовало в июне. Сквер Авиаторов находится в Свердловском районе Перми на улице Куйбышева между улицами Саранской и Обвинской.



Рядом располагается спортивный комплекс «Победа», вместе с отремонтированным сквером эта территория будет современным центром микрорайона.



Ремонт сквера Авиаторов уже на финальной стадии. Обустроен газон, посажены кустарники, сделано резиновое покрытие плитки, установлены бетонные урны, лавочки.



Сейчас подрядная организация устанавливает ограждения. К началу следующей недели в сквере появятся игровые элементы детской площадки: домик-лабиринт, паровозик, стенка для метания мячиков, карусель, яркие необычные скамейки.



На следующей неделе сквер будет готов к открытию.