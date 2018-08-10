В Перми стартовал конкурс по безопасности дорожного движения

18:13 | 15.08.2018

С приближением нового учебного года тема безопасности дорожного движения становится особенно актуальной. Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Перми проходит конкурс «За безопасность дорожного движения всей семьей!».



Собрав семейную команду, любой желающий может подать заявку на участие в конкурсе «За безопасность дорожного движения всей семьей!». После отборочных процедур определятся семь команд, которые будут состязаться в финале. Он пройдет 24 августа на базе центра детского творчества «Юность» (улица Боровая, 16) и 26 августа в амфитеатре на набережной Перми.



В программе итогового этапа шесть заданий: приветствие команд, теоретические вопросы по правилам дорожного движения, преодоление полосы препятствий на велосипеде для детей и практические навыки вождения автомобиля для взрослых, а также оказание первой медицинской помощи пострадавшему.



Участником городского конкурса «За безопасность дорожного движения» может стать любая семья. Заявки принимаются по телефонам: 246-74-50, 246-73-80 или на адрес электронной почты: ogibdd.umvd@yandex.ru.



Организаторами конкурса выступают отдел ГИБДД России по городу Перми совместно с департаментом образования администрации Перми и автономной некоммерческой организацией «Социатива».