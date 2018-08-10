В Перми проходит акция «Собери ребенка в школу»

18:05 | 15.08.2018

Министерство социального развития Пермского края, МФЦ и региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае продолжают проведение совместной акции «Собери ребенка в школу» по сбору школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных и многодетных семей.



Цель акции – не только обеспечить детей необходимыми учебниками и вещами, но и предотвратить ситуации, возникающие при подготовке к новому учебному году. Как рассказала председатель комиссии президиума Генерального совета «Единой России» по работе с обращениями граждан к председателю партии, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, на контроле приемных партии по всей стране – выполнение требований пожарной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям, защищенность от террористических угроз, соблюдение санитарных правил и норм, состояние пищеблоков, учебных классов, актовых и спортивных залов и многое другое.



«Эта августовская акция давно стала хорошей традицией общественных приемных партии. Наша общая задача – сделать все, чтобы и дети, и родители, и педагоги начали учебный год в хорошем настроении, чтобы в школах было комфортно, интересно и безопасно», – заключила Галина Карелова.



- Пермский край ежегодно проводит акцию «Собери ребенка в школу». Пермяки всегда очень активно в ней участвуют, приобретают для детей и канцтовары, и школьную форму, и обувь. В этом году только в первый класс в регионе пойдут более 36 тыс. первоклассников. Из краевого бюджета на ремонты школ, детских садов и учреждений дополнительного и средне-профессионального образования, обеспечение в них противопожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности выделено более 1,4 млрд рублей, - отметил руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко.



Напомним, акция «Собери ребенка в школу» стартовала 1 августа и продлится до конца месяца. Адреса филиалов МФЦ, участвующих в акции, можно уточнить по тел. 8-800-555-05-53. Школьные принадлежности также принимаются в территориальных управлениях министерства социального развития Пермского края по г. Перми:



отдел по Дзержинскому району – ул. Петропавловская, д. 97, тел. 233-27-38;

отдел по Индустриальному району – ул. Сивкова, д. 14, тел. 215-05-62;

отдел по Кировскому району – ул. Б. Хмельницкого, д. 56, тел. 214-44-47;

отдел по Ленинскому району – ул. Екатерининская, д. 190, тел. 236-74-17;

отдел по Мотовилихинскому району – бульвар Гагарина, д. 10, тел. 215-64-20;

отдел по Орджоникидзевскому району – ул. Косякова, д.10, тел. 214-40-60;

отдел по Свердловскому району – ул. Куйбышева, д. 68, тел. 214-17-00.