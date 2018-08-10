Капремонт дороги Пермь – Новые Ляды выполнен на 75%

17:56 | 15.08.2018

Объект ремонтируется в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» от Васильевского лога до ул. 40 лет Победы протяженностью 5,744 км. Ремонт начат в 2017 году.



На сегодняшний день подрядчик – ООО «АБЗ №1» – приступил к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона толщиной 7 см на участке протяженностью 700 метров. После этого здесь будет уложен 5-сантиметровый верхний слой покрытия и такой же толщины слой износа. Еще на одном участке протяженностью 200 м (перед въездом в пос. Новые Ляды) подрядчику предстоят работы по укладке верхнего слоя покрытия.



Завершив работы по укладке асфальтобетона на проезжей части, подрядчик начнет асфальтировать обочины, устанавливать барьерное ограждение, устанавливать бордюрный камень из гранита в районе автобусных остановок, а также 163 дорожных знака, 6 новых автопавильонов, делать пластиковую дорожную разметку.



Срок окончания работ – 31.10.2018 г.