В «Выходные на набережной» пермяков приглашают познакомиться с Лысьвой

17:33 | 15.08.2018

17–19 августа на набережной Камы пермяки и гости города смогут посмотреть короткометражные фильмы, посетить разнообразные мастер-классы, завязать знакомство с бизнесменами и изучить Лысьву, не выезжая из Перми.



Вечером пятницы, 17 августа, в 17:00, пермяки смогут увидеть короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами на русском языке. В 18:00 программу на сцене продолжит детская дискотека, в 19:00 стартует «Зумбамания». В это же время на Соборной площади соберутся поклонники аргентинского танго.



18 августа пермяков ждет продолжение большого культурного проекта «Дни городов Прикамья». В субботу презентацию своей территории проведет на набережной город Лысьва. Пермяки смогут познакомиться с творческими коллективами, промышленностью, историей и туристическим потенциалом старинного горнозаводского города. Программа начнется в 15:00. На променаде разместится экспозиция уникального «Музея каски». Напомним, что во время Великой Отечественной войны Лысьвенский металлургический завод был единственным поставщиком солдатских касок.



Музыкальный спектакль «Меценат» в 19:00 представит в амфитеатре Лысьвенский театр драмы им. Савина. В 20:00 концертную программу на сцене продолжит рок-группа «Лаборатория ветра».



В течение дня на набережной пройдут мастер-классы по ткачеству, плетению кружева и спилопластике — художественному оформлению спилов разных древесных пород. Субботний вечер завершится показом кинофильма.



В воскресенье, 19 августа, на набережной пройдет первая городская открытая конференция «Бизнес-Лето 2018». Мероприятие объединит в одном пространстве опытных бизнесменов, начинающих предпринимателей, инвесторов, партнеров и всех жителей города Перми. Гостей конференции ждут лекции, мастер-классы, бизнес-игры и знакомство с интересными людьми.



Узнать о секретах публичного выступления, основах финансовой грамотности и ораторского искусства участники конференции смогут на лекциях в интеллектуальном клубе. Ведущие мастер-классов расскажут пермякам о том, как правильно читать бизнес-литературу, и научат пользоваться популярными инструментами маркетинга в социальных сетях. «Большой городской нетворкинг» и общение в формате Business Speed Dating помогут участникам конференции установить деловые контакты и завести полезные знакомства в сфере бизнеса.



Проект «Выходные на набережной» реализуется в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».



Подробное расписание мероприятий фестиваля можно посмотреть на официальной страничке «Выходных на набережной» «ВКонтакте» vk.com/coastweekend.