День флага России в Перми отметят проездом байкеров

16:54 | 15.08.2018

22 августа, в День флага России, в Перми состоится проезд байкеров, а на Соборной площади выступят музыкальные группы.



Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». Именно в этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом.



В Перми 22 августа состоится проезд байкеров. Они провезут флаги России по улицам города — от бульвара Гагарина до шоссе Космонавтов. Проезд начнется в 17:00 от площади Дружбы.



Финальной точкой мотомаршрута станет Соборная площадь, где в 19:00 начнется праздничное мероприятие под названием #ТРИКОЛОРПЕРМЬ, посвященное Дню флага Российской Федерации. На главной сцене в этот вечер выступят группы So fix и El Capitan, а также шоу барабанщиков «Ритмикон» (город Ижевск).



В этот вечер на набережной Перми будет растянут 25-метровый флаг России. Триколор будет хорошо заметен со стороны Коммунального моста.



Официальный хештег события — #ТРИКОЛОРПЕРМЬ.