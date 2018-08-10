В столице Прикамья опечатано кафе «Амкар»

16:37 | 15.08.2018

Судебные приставы опечатали кафе «Амкар», названное в честь бывшего пермского профессионального футбольного клуба, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



Заведение расположено в Перми по ул. Куйбышева, 95. Его деятельность приостановлена из-за грубых санитарно-эпидемиологических нарушений, выявленных при проверке. Несоблюдение этим кафе установленных требований относится к категории факторов высокого эпидемиологического риска: распространению кишечных заболеваний, возникновению сальмонеллезной инфекции, массовому отравлению людей.



Наибольший риск для безопасности посетителей влекут несоблюдение необходимых гигиенических условий для приготовления блюд, обработка сырых и готовых продуктов в одном помещении, отсутствие раковин для мытья рук в местах приготовления горячего, мясных и рыбных полуфабрикатов, а также холодных закусок. Нарушаются правила обработки столовой и кухонной посуды. Закупленное продовольственное сырье попадает в доготовочный цех через участок по приготовлению блюд. В санитарных книжках трех поваров и мойщицы посуды нет отметок о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.



Судебные приставы Свердловского района исполнили решение суда немедленно. Кафе «Амкар» останется опечатанным на 60 суток.