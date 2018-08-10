В Прикамье сдан участок дороги между Курашимом и Платошино

15:45 | 15.08.2018

В Пермском районе принят дорожный объект, отремонтированный в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». На дороге Пермь — Екатеринбург — Курашим (участок между Курашимом и Платошино) подрядчик завершил работы по фрезерованию старого слоя асфальта, обустройству выравнивающего слоя, укладке нового покрытия. В ходе ремонта участка длиной 2 км заменен асфальт общей площадью более 12 тыс. кв. м. На объекте установлены новые дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, проведен ремонт водоотводных канав.



Приемочная комиссия в составе специалистов краевого минтранса, ФКУ Упрдор «Прикамье», общественных инспекторов Общественной палаты Пермского края приняла объект с небольшими замечаниями, отметив, что все работы выполнены на должном уровне, техническая документация подтверждает соблюдение подрядчиком требований технического задания. Подрядчик обязался устранить все недочеты в 10-дневный срок. Приемочную комиссию пригласят проконтролировать, устранены ли замечания.



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал важность финансирования дорожной инфраструктуры и высокие результаты федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». По итогам 2017 года на дорогах Пермской агломерации было ликвидировано 137 аварийных участков и на 25 % снизилась аварийность.



Как сообщают в краевом минтрансе, данный участок дороги связывает близлежащие поселения с поселком Кукуштан, где находятся больница, офис МФЦ, пожарная часть. Кроме того, по дороге следует общественный транспорт по маршруту д. Кондратово — д. Курашим, обеспечивается связь населенных пунктов с городами Пермского края и Свердловской области.



Это 22-й дорожный объект, принятый приемочной комиссией и отремонтированный в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в 2018 году будет отремонтировано 62 объекта.