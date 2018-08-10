В Пермском крае детям запретили купаться в бассейнах

13:25 | 15.08.2018

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, в регионе вдвое выросла заболеваемость энтеровирусной инфекцией. За 7 месяцев 2018 года в Прикамье зарегистрировано 57 случаев энтеровирусной инфекции, показатель заболеваемости составил 2,2 на 100 тысяч населения — в 2,2 раза выше аналогичного уровня прошлого года.



При этом группой риска являются дети — среди них зарегистрировано более 90 % всех случаев. По данным Роспотребнадзора, установлена связь заболеваний с купанием в открытых источниках и бассейнах, а также с употреблением некипяченой воды.



Предписанием главного санитарного врача Пермского края введен временный запрет на купание детей до 14 лет в бассейнах. В дошкольных учреждениях вводится «утренний фильтр»: будут проверять температуру и кожные покровы. Также рекомендуется ограничить проведение массовых спортивных и культурных мероприятий.