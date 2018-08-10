На пермской набережной состоится зрелищное состязание «Тяни авто»

13:02 | 15.08.2018

25 августа в рамках проекта «Выходные на набережной» пройдет одно из самых зрелищных силовых состязаний этого лета – соревнование по тяганию автомобиля «Тяни авто».



Участникам предстоит протянуть по прямой линии легковой автомобиль. В одиночном зачете за звание сильнейших сразятся не только мужчины, но и женщины. В командных соревнованиях примут участие спортсмены ряда фитнес-клубов города. Победителей состязания ждут призы от организаторов и спонсоров мероприятия.



Зарегистрироваться на участие в соревнованиях можно 25 августа на набережной.



Начало мероприятия в 17.00. Проект «Выходные на набережной» реализуется в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».