В Перми устранена авария на газопроводе

12:12 | 15.08.2018

В администрации Мотовилихинского района Перми проведена рабочая встреча с представителями АО «Газпром газораспределение Пермь», управляющей компанией и ТСЖ по срокам восстановления подачи газа и по оказанию содействия в доступе в жилые помещения.



Напомним, 10 августа произошла аварийная ситуация на частном газопроводе в микрорайонах Ива-1 и Ива Спортивная. По информации АО «Газпром газораспределение Пермь», работы по восстановлению аварийного участка газопровода в микрорайонах Ива-1 и Ива Спортивная завершены. Активное содействие компании в проведении работ оказал городской департамент ЖКХ.



В соответствии с предоставленным графиком опрессовки подача газа в многоквартирные дома планировалась на 14-15 августа.



Работы по подаче газоснабжения в частные дома будут осуществляться до конца недели при наличии доступа к газовому оборудованию.