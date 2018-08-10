В Перми завершается ремонт улицы Космонавта Леонова

12:03 | 15.08.2018

Работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая площадь ремонта составила около 105 тысяч кв. метров.



Ремонт улицы Космонавта Леонова на участке от улицы Мира до улицы Промышленной включает замену асфальтового покрытия проезжей части, тротуара, ремонт барьерных и пешеходных ограждений, ремонт газонов и нанесение дорожной разметки.



В настоящее время выполнены работы по устройству верхнего слоя асфальтового покрытия, установлены бортовой камень и барьерные ограждения на проезжей части, демонтированы железнодорожные пути. Сейчас подрядная организация ООО «Дортехинжиниринг» ведет работы по ремонту тротуаров и восстановлению газонов.



Благодаря этой программе в Перми будет отремонтировано 23 дорожных объекта, общая площадь ремонта составит более 506 тысяч кв. метров. На большинстве объектов работы ведутся полным ходом. На части объектов ремонт уже завершен: это улицы Гремячий Лог, Механошина. Петропавловская, Фоминская, Грачева и Южная дамба. В целом в Перми в этом году будет отремонтировано более миллиона квадратных метров дорог. На протяжении последних лет город системно наращивал объемы вложений в дорожную отрасль. За 2016–2017 годы в городе отремонтировано 2 млн кв. метров дорог, сданы две ключевые развязки — это площадь Восстания и улица Макаренко, отремонтированы трамвайные пути и проезжая часть на Северной дамбе.